高雄市落選議員張為盛日前捐出競選時剩下的「宣傳品」口罩約4萬2000個，3日遭調查局約談。但同樣是議員捐口罩，命運卻大不同。國民黨台北市議員王鴻薇就爆料，民進黨2位台中市議員卻狂發數千個口罩，引起來網友熱烈議論紛紛。

王鴻薇4日在臉書發文，直言「全台正在口罩荒，口罩一罩難求，政府態度從庫存一定夠，到全面徵收與實名販售，但是口罩流向仍有黑數」她認為，「政府雖出面管控，但是一定要公開透明、也要清楚向全民報告，因為她發現還有110萬片不知去向」。

她也同時爆料指出，據立法院國民黨團公佈資料顯示，台中市警局1位員警分配不到1片口罩，但「民進黨台中市議員卻在1號、3號大放送口罩高達6、7千片，民進黨議員則何海文、邱素貞皆稱是選舉剩餘物資。問題是市議員選舉已是一年多前 ，竟然還存有這樣大量的庫存，在口罩荒的時候放送給選民，難道不會引起疑慮和不公嗎？」。

更早之前同黨籍的立委趙天麟，也拿1700份口罩文宣去協助「罷韓團體」發放。但「趙辦」強調僅是單純的捐助活動。對比之下，同為發放剩餘物資，落選議員張為盛發的4.2萬個口罩中，預留1.2萬個給宜蘭、台北、台中的育幼院等社福團體、弱勢家庭，卻遭調查局約談。

此事也讓許多網友有感而發，在王的臉書留言。「民進黨五行不缺，就是缺德」、「為何他們（民進黨）沒有被約談？」、「開記者會要求警察調查，也要求政府公開流向資料」。

(中時電子報)