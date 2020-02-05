年約40歲男性5日上午6時許，騎乘機車，行經新北市淡水區中正東路仁濟安老所前，不明原因自撞停在路邊故障的小貨車，男騎士當場失去生命跡象，救護人員獲報後緊急將他送往淡水馬偕急救，警方將進一步釐清事發經過。

(中時 )