淡水騎士清晨自撞貨車 命危急救中 09:192020/02/05 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 騎士於淡水仁濟安老所前自撞貨車。（翻攝自Google／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約40歲男性5日上午6時許，騎乘機車，行經新北市淡水區中正東路仁濟安老所前，不明原因自撞停在路邊故障的小貨車，男騎士當場失去生命跡象，救護人員獲報後緊急將他送往淡水馬偕急救，警方將進一步釐清事發經過。 (中時 ) #淡水 #急救 #騎士 #生命跡象 #小貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 助防疫 銀行優惠貸款急救援 04:092020/02/01 金融．稅務 重劃區選屋 看準時機最重要 04:102020/02/01 財經焦點 沖繩自駕遊變調 台人、美軍貨車相撞送醫 11:142020/02/02 國際 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 15:382020/02/02 社會 法樂琪創辦人張振民急救無效 驚傳去世 10:212020/02/03 生活 樹木移植遭毀損 樹枝樹葉被砍光光 22:282020/02/03 生活 淡水老街至漁人碼頭 更便捷 04:102020/02/04 地方新聞 珍貴苦楝樹移植 樹枝遭砍斷 04:102020/02/04 地方新聞 淡水變燃料 水利新創基地好威 04:102020/02/04 地方新聞 久病男引廢氣輕生 「警」急救命 12:552020/02/04 社會 社會熱門新聞 富邦「重砲」蔣智賢 深夜喇舌雪乳長髮妹曝光 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 人夫偷情自拍嘿咻藏「D槽」 老婆開PC炸裂醋罈 - 社會 日本牛郎界帝王 現身士林夜市險引暴動 - 社會 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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