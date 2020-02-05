晶睿通訊(3454)109年1月合併營收4億9261萬7000元，較去年12月增加14.12%，為因應營運需求及公司治理，晶睿通訊將公司組織調整為「品牌」及「代工」兩大事業群，希望能貫徹品牌與代工並重營運策略，強化公司競爭力。

由於品牌事業出貨攀升，晶睿通訊1月合併營收回升到4億9261萬7000元，較去年12月增加14.12%，但較108年1月減少23.27%。

晶睿通訊日前宣布與訊聯科技進行人臉辨識合作，未來雙方將在3月東京安防展及更多展會進行交流。

受惠於中美貿易戰轉單效應、ODM及OBM兩大業務皆成長，晶睿通訊2019年營收表現不俗，2019年前3季稅後盈餘為2.64億元，年成長6.45%，每股盈餘為3.07元，累計2019年合併營收65億7361萬7000元，較2018年增加25.55%。

基於ODM及OBM業務並重營運策略，晶睿通訊將公司組織調整為「品牌」及「代工」兩大事業群，由顧中威接任品牌事業群執行副總經理，陳信成接任代工事業群副總經理，原由陳文昌兼任的總經理一職亦由廖禎祺升任，希望能貫徹品牌與代工並重營運策略，強化公司競爭力。

(時報資訊)