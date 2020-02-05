因應春天、西洋情人節來臨，在浪漫的表白少不了巧克力，而愛情總是有酸甜滋味，在愛情降當下「Magi Planet星球工坊」特別推出春季限定『草莓紅寶石巧克力爆米花』，融合春季必嚐草莓，搭配奧斯卡晚宴指定、世界第4款巧克力－Ruby chocolate紅寶石巧克力。

因應春天、西洋情人節來臨，看好粉色旋風熱潮，Magi Planet星球工坊這次打造〝粉色爆米花〞，加入世界第4款巧克力、純天然粉紅色澤的Ruby chocolate紅寶石巧克力，將爆米花上層淋上Ruby chocolate紅寶石巧克力，再搭配細火慢煮的特調草莓巧克力，讓爆米花除了有酥脆口感外，更多了一層香濃滑順，最後撒上乾燥草莓碎粒與櫻花粉，超幸福的雙重口感在嘴中化開，一入口則散發出濃郁莓果香氣，草莓的微酸與紅寶石巧克力的香甜，讓爆米花口感極具層次。美味與顏值兼具的組合，助攻你的約會行程，保證浪漫指數100%爆棚，讓心儀對象對你另眼相看，瞬間GET女孩芳心！

春天就該如此浪漫，酸甜組合攻陷少女心。(圖/品牌提供)

『草莓紅寶石巧克力爆米花』全台限量10000盒開搶。(圖/品牌提供)

『草莓紅寶石巧克力爆米花』推出「愛情來了」抽獎活動，凡於FB或IG以「一句話形容您的感情狀態」，並hashtag #Magilove #愛情來了，就有機會獲得專屬情人節禮物(活動詳情請參閱Magi Planet星球工坊官方粉絲專頁)。『草莓紅寶石巧克力爆米花』90g售價199元，全台7-11已開賣，2月7日(五)Magi Planet星球工坊據點、官方網站上市，10000盒限定開賣，數量有限售完為止。

(中時電子報)