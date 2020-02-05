武漢新型冠狀病毒來的又快又猛，肆虐大陸，新聞節目主持人劉寶傑將它形容成「完美病毒」。對此，胸腔重症醫師蘇一峰指出，這次冠狀病毒，有個很奇怪的特色，「它感染人是直接PASS(略過)你的上呼吸道，直侵下呼吸道」，早期很正常，後面突然進入加速期，變嚴重肺炎，都是隔一兩天而已。

蘇一峰在節目《關鍵時刻》說道，以前得流感、感冒，是先經過上呼吸道，出現流鼻水、喉嚨痛、全身發燒，等到後面才出現咳嗽。但這次的冠狀病毒不一樣，不讓你流鼻水、喉嚨痛，直接略過上呼吸道，直侵下呼吸道，讓人咳嗽、喘，所以很多病人的病案，再出現喘之前，X光都完全正常。

蘇一峰說，如果武漢肺炎病人在喘的時候抓去做電腦斷層，才會發現有一點點肺炎，X光都看不出來，但是他的肺已經受侵害。

蘇一峰說，大陸學者甚至提出，死亡案例有個共通點，早期看起來很正常，後面卻突然進入加速期，快速惡化，肺炎變很嚴重，都是隔一兩天而已。甚至大陸有許多超級傳播者，沒有任何症狀，跑去跟朋友、同學吃飯，同桌的人後來全出現喘的症狀，結果超級傳播者還沒有症狀出現，「代表病毒會對有些人和平共存，當作傳播工具，有些人是會被馬上侵入下呼吸道，演變成重症肺炎」，所以支持性療法、隔離很重要，能避免第二次、第三次感染，演變成重症。

蘇一峰指出，把武漢肺炎病人在喘的時候抓去做電腦斷層，才會發現有一點點肺炎，X光都看不出來，但是他的肺已經受侵害。(翻攝自《關鍵時刻》youtube )

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(中時電子報)