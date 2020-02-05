武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌昨拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元。前國民黨立委孫大千認為，政府應該立即由「供給面」和「需求面」雙管齊下，採取四項策略來進行亡羊補牢的工作。

孫大千在臉書指出，錯誤的決策造成台灣這波「口罩之亂」。當行政院長蘇貞昌「口罩存量足夠」的保證被現實狀況無情的拆穿之後，只會再度推高台灣人民心中的恐慌情緒。孫認為，政府應該立即由「供給面」和「需求面」雙管齊下，採取下列幾項策略來進行亡羊補牢的工作。

首先，孫大千認為應仔細盤點在動用全國洪荒之力情況下，台灣口罩每日生產量究竟有多少。二、確保口罩生產的原物料的穩定供應，必要時應先行輔導國內廠商投入原物料的製造。三、若口罩每日供給量無法足以滿足全體人民需求，政府必須評估需要使用口罩族群的優先順序。特殊工作狀況如第一線的醫護人員，或身體條件較差的民眾，例長期慢性病患者，都應獲得足額的口罩供給。四、加強向社會進行說明宣導，並非所有民眾及所有場合都需佩戴口罩，以降低口罩無謂浪費。同時可有效降低民眾因無法取得口罩產生的恐慌心情。

(中時電子報)