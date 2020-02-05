觀察2019最後一個月的全球投資人加碼前十名的組成，以與整年度截然不同的風貌出現。據TAROBO投顧統計，去年12月全球投資人加碼排行以股票型基金為主，佔5支，債券型基金難得居下風，佔4支，1支平衡型基金入榜，打破延續幾乎一整年債券型基金獨佔排行大宗的狀態，宣告了在為期一年半的美中貿易戰有望暫時落幕下，全球投資人風險情緒似乎有所改變。細看5支股票型基金，分別為全球股票、北美股票各佔2支，科技股票佔1支，顯示在前景尚未明朗之前，全球投資人仍偏愛風險較低的成熟市場，或是彈性較高的全球股票基金。

去年12月北美股票基金「 富蘭克林成長基金」攻上吸金第一名，在2019最後一個月擊敗2019吸金王「聯博-美國收益基金」。攻上榜首的富蘭克林成長基金為1948年成立的老牌基金，是台灣核備銷售中歷史最悠久的美國股票基金。在2019年前3季，全球與台灣投資人同步減碼，全球投資人10月、11月仍持續減碼中，直到12月才轉為加碼，台灣人投資比重僅0.6%。

富蘭克林成長基金2019年度報酬達32.08%（原幣別），優於同類平均表現27.94％及指標指數S&P 500的表現30.81%。主要投資於美國大型股，持股以科技類股為大宗（前三大持股為Apple、Amazon、Microsoft），工業、健康醫療次之。而與榜首富蘭克林成長基金同為北美股票型基金的「富蘭克林高成長基金」，2019年度報酬達29.83%（原幣別），表現也是優於同類平均及指標指數S&P 500。全球投資人同樣在2019前3季呈現減碼，在10月首次出現加碼，台灣人投資比重佔0.38%。

(時報資訊)