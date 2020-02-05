大陸多項刺激措施出台，緩解華爾街對武漢肺炎的擔憂，美股四大指數收漲，台股5日小漲開盤，開在11,601.55點，上漲45.63點。但隨後賣壓湧出，台股由紅翻黑。

電動車大特斯拉股價連續6個交易日長紅，助攻那指刷下歷史新高，蘋果領道瓊大漲逾400點，台積電ADR強漲逾5％。

外媒報導，多家蘋果供應鏈企業計畫中國工廠於2月10日全面恢復生產，DA Davidson高級分析師Tom Forte表示，若這種情況在2月中旬之前得到解決，蘋果受到疫情的影響並不大。

但天風證券郭明錤最新報告，警告手機品牌與產業鏈面臨三大風險，包含中國市場手機出貨將低於預期、且5G手機對廠商貢獻不足，及iPhone供應鏈將因肺炎影響導致出貨減緩。

群益投顧指出，武漢疫情影響衝擊國際股市、與經濟成長減緩憂慮，是台股當前最大利空。前一交易日，在台積電領軍下，搶短買盤初現，指數反彈、族群氣勢也有轉強，考量短底確立仍需歷經反覆測試，雖然看起來搶短操作獲利機率增加，操作上仍須謹慎，畢竟疫情風暴尚未散去。

(工商 )