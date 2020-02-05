武漢肺炎疫情蔓延，全台瘋搶口罩，就連酒精、殺菌液等也都買不到，人人自危。對於這樣的亂象，就有網友點名蔡英文執政無能、蘇貞昌發言唯恐不亂，引起民眾恐慌。
全台鬧口罩荒，為有效控管及避免囤貨，政府下令6日開始採登記實名制，依健保卡採分流購買，每人7天2片，一片5元，不得重複購買。不過除了口罩，酒精、殺菌液等消毒用品，也都出現缺貨狀況。
PTT網友表示，坊間75%酒精一罐難求，現在連95%酒精也一樣，台灣菸酒公司各門市這幾日都湧入搶購酒精的民眾，自己是跟著一堆阿公阿嬤，在台酒排隊三小時才買到兩瓶95%酒精，且現場還有一堆人買不到。
該網友直言，沒想到連95%酒精也要費盡苦心才買的到，「這都是蔡英文的無能所導致，蘇貞昌唯恐不亂的發言內容造成人民恐慌」，問蔡英文要如何解決。
對此，其他人表示，若買不到酒精用漂白水稀釋也可以，疫情蔓延，想必中央也相當努力防疫，希望不要帶風向，酒精對一般人來說可有可無，「現在全國要站在一起，而不是內亂」。
(中時電子報)
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