「情色教主」雪碧(方祺媛)去年底被爆搞婚外情還秘密產女，被目擊多次出入月子中心，而孩子的爸是某宮廟宮主兼她所屬女團「Juccy」的幕後老闆郭柏均，不但已婚且育有3名子女，甚至元配還跳出來淚訴丈夫被發現後憤而離家，放她獨自生產等慘事，然遭雪碧與郭柏均否認，並揚言提告，如今又爆雪碧入住月子中心半個月調養，超過10萬的費用半毛都沒付，業者無奈只能報警。

上個月雪碧在臉書上疑似回應小三傳聞，遭正宮林咚咚隔空開轟，事情越來越撲朔迷離，沒想到又爆新發展，據《鏡週刊》報導，雪碧疑當小三秘生女消息爆出後，郭柏鈞擔心她被偷拍，隨即找隱密性高、有私人停車場的護理之家，在去年12月21日安排雪碧入住調養身體，直到今年1月5日離開，為期15天。

據悉，按業者規定應於入住前三天就付清費用，然郭柏鈞當時以未確定天數為由未先付款，而雪碧出院後，郭柏鈞仍多次以各種理由拖延多日，始終未付半點費用，業者年前曾告知郭，若不清帳會交給律師處理，然郭柏鈞仍未付錢，最終業者忍無可忍報警，並告訴警方，當時雪碧以本名方祺媛入住，入住15日加上其他加購費用，高達16萬9188元。

(中時電子報)