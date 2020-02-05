蘋果最大3D感測供應商Lumentum 2020財年第二季財報報喜，營收、獲利皆優於市場預期，激勵股價上衝大漲12％、並創歷史新高，帶動穩懋（3105）、全新（2455）同步走高、目前漲幅均逾2％，而同為砷化鎵族群的宏捷科（8086）隨元月營收繳出亮眼成績，股價也再度站上百元大關，目前上漲4.25％。

Lumentum第二財季營收4.578億美元，年增22.5％，純益1.194億美元，年增53％，稀釋後每股純益（diluted EPS）1.53美元，年增33％。公司高層表示，上季受惠客戶對多樣化產品的需求強勁，公司營收、毛利率及營業利潤率再創新高。隨電信運輸需求成長來臨，公司正進行DCO（插拔式數位同調光學）模組開發，目標在今年推出400G以上的產品，期望在全球3D臉部感測市場維持強勁成長。

惟對於新型冠狀病毒爆發，Lumentum認為對本季收入有負面影響，影響範圍介於 1,500萬～2,000萬美元間。

(工商 )