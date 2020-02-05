金義聖捐1000萬韓元助武漢防疫。（圖／翻攝自lunatheboy IG）

54歲韓國男星金義聖曾演出《屍速列車》、《各位國民》，去年香港反送中運動爆發，金義聖赴港聲援示威青年，卻遭大陸網友貼上港獨標籤，IG還被網友群起出征。最近武漢肺炎疫情延燒，昨(4日)他在IG透露捐贈1000萬韓元（約28萬台幣）助武漢防疫，以德報怨的精神引來網友讚賞。

金義聖過去十分關心社會議題，去年他現身香港銅鑼灣參加示威活動，實際採訪遊行民眾的訴求，卻引來大陸網友不滿，批評他干涉內政。近日武漢肺炎疫情導致人心惶恐，昨他寫下慶幸韓國政府對疫情的應對措施，目前國內控制的還不錯，但很擔心武漢當地的情況，得知清州市和武漢是姊妹市，他便決定從此處下手找尋協助的方式。

金義聖說，聯繫清州市後確認市府可以代為捐贈物資，他便出資購買了10萬個醫療手套，價值1000萬韓元，希望用愛和支持協助正在因為疾病而感受到不安的武漢市民，和辛苦用生命站在第一線的醫療團隊。見此，網友回應：「You are a true hero」、「我是香港居民，看著你用善良的心做這些事真的很開心也很感謝」、「希望你的錢可以真的用在有益的地方，而不是進某些人的口袋」、「致上最高的敬意」。

(中時電子報)