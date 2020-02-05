台積電(2330)今早隨著台積電ADR大漲5%而跳空開高4元達329元，但逢高賣壓湧現，股價一度壓回平盤，使得台股早盤一度翻黑。台積電早盤仍在平盤以上，周二，外資轉為買超台積電6327張，中止連續七個交易日的共賣超11萬7998張。
美股科技股周二強勢上攻，台積電ADR周二收57.52美元，大漲2.75美元或5.02%，折合新台幣每股約347.5元。台積電股價周二在台股領先走揚，收盤上漲10元至325元，領先台股站上季線；外資也逢低回補，站回買方。
台積電法人說明會於農曆年前舉行，公司對本季營運樂觀，但受到武漢新型冠狀病毒疫情延燒衝擊，分析師擔憂短期蘋果手機銷售較原預期下滑，連帶影響供應鏈之一的台積電，且市場信心低落，外資賣超台股以持股高的台積電等權值股為主。
台積公司今年為強勁成長的一年，全年營收預估優於業界的平均成長17%；以本季來看，台積公司表示，受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季美元營收約102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%；台積公司本季將是歷年營運表現最佳的第一季。
(時報資訊)
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