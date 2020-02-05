國民黨總統候選人韓國瑜，不僅以260萬票之差讓總統蔡英文順利連任，更面臨「罷韓」危機。「白眼女神」高雄市議員黃捷，親赴「罷韓」現場力挺，讓反韓網友雀躍不已，不僅拍照留念更激動表示，有黃在人潮洶湧，「罷韓」一定成功。

網友在臉書社團「鳳山黃捷會客室」發文，寫道：「雖然罷免寫完了，但還是要到現場看看熱鬧的人潮，拍一下議員簽個名。大家記得，罷免連署單的字要正確，照表格慢慢寫就好，照著身份證上的資訊，字體漂亮，別讓韓國瑜有機會找毛病。看到熱情的大家就越覺得罷免更成功了，希望大家有空就來寫一下！我們只要支持對的人，就好。」附圖則是黃捷在現場，雙手比出愛心的照片。

文章一出，反韓網有迴響熱烈，紛紛留言：「想收藏照片」、「我是北部桃園市的捷粉，我也要支持高雄的女兒黃捷議員」、「好好哦！我去兩次都沒遇到」、「很有機會成功耶！」

(中時電子報)