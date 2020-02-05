衛生福利部長陳時中，昨（4）日宣布武漢台商確診肺炎時，哽咽落淚。陳時中的「鐵人行程」曝光，已經兩天沒有睡覺，就有人好奇，怎麼沒有代理人幫他開記者會，網友一句話神回覆。

陳時中宣布武漢台人確診，數度哽咽，更情緒激動，一度講不下去。臉書「台灣肉圓世界同行」也列出陳時中的「鐵人行程」，指出陳時中上次睡覺應該是上週日（2日），並發起活動，只要有防疫發文、留言，都加上「#陳時中部長去休息」。

PTT網友好奇，怎麼沒有指派第二個指揮官，畢竟防疫是長期抗戰，「要讓指揮官睡一下吧，賴金孫以前地震也是好幾天沒睡！」如果醫生在跟病人講病情的時候哭出來，病人也是蠻傻眼的吧，「怎麼沒有代理人幫他開記者會，讓他休息舒壓一下？」

對此，其他網友也有相同疑問，有人回說「想被酸睡中酸幾年？」一句話點出關鍵，也有人認為，在這種狀況下要他回家，他也放不下心。

(中時電子報)