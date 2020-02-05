有網友日前在臉書「爆廢公社」發文表示，搭高鐵時看到鄰座一名大嬸不斷咳嗽，對方臉上掛著口罩，卻是「有帶沒有戴」。台灣高鐵今日呼籲旅客，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，正確配戴口罩，降低疫情擴散風險，並強調每日都有針對列車及車站消毒。

高鐵公司呼籲，旅客應勤於洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節、正確使用及配戴口罩，生病時務必在家休養，以降低疫情擴散風險。若有疫情相關問題，可撥打政府1922防疫專線尋求協助。

高鐵強調，各車次列車於每日收班後，確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。旅客乘車時若發現有發燒、咳嗽或類似感冒症狀，請務必立即向列車服勤員反映，高鐵公司將積極協助旅客落實自主健康管理。

因應疫情持續升高，高鐵車站持續針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，車站全面消毒；各車站保健室亦可協助旅客測量體溫，一旦旅客出現發燒等病徵，可即早防範因應。

(中時 )