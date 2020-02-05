日本成人片商正式將選角觸角延伸到台灣。號稱「D槽女神」的日AV女優濱崎真緒，日前在個人IG上透過影片公布，2月22日將在台灣舉辦AV男優三級檢定甄選活動，請台灣男性踴躍參加，屆時她也會親自前往會場與各位報考男性見面，影片一出，立刻引起廣大鄉民與不少男粉絲瘋狂。

這家成人片商的社長，也在IG上透露了相關訊息，據了解，所謂的三級檢定考試，並非民眾想像的是以「真槍實彈」上場測考，其實就像是考AV小常識，內容相當多，凡是與AV或是「性」有關係的都是可考題之一。

日本成人片商將來台舉辦AV男優檢定考試，有D槽女神之稱的濱崎真緒也在個人IG上公布影片表示將前往現場與參加考試民眾見面。(翻攝濱崎真緒IG)

例如拍片時使用的道去有哪些?功能如何使用?AV片中的專有名詞是什麼意思?甚至連目測女優胸部罩杯大型號、情趣用具如何使用等，都可能是考題內容。

根據曾經在日本有過考試經驗的前輩指出，雖然題目很廣泛簡單，但還是要有基本日文能力，至少要有日文三級資格，通過後會寄發正式的男優檢定合格證照。不過，有了這張證照也只是所謂的成人片商儲備人選之一，沒有實際效用。

據了解，這場筆試號稱部會日文也沒關係，活動只限定60人參加，每人費用1500元台幣，筆試僅20分鐘就結束，但考完後馬上公布成績，並由濱崎真緒本人親自頒發檢定證書。

但是網友最關心的是，檢定過後何時可以真槍實彈上場進行術科考試?知情人士表示，這個答案只有只有片商知道，因此想成為真正的AV男優並非易事。

(中時電子報)