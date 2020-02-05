年僅33歲的粘先生，去年11月底突然在家暈倒，緊急送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室，當時黏姓病患意識不清，昏迷指數只有10分，血壓高達250mmHg，檢查後發現黏先生是小腦出血，出血量高達30cc到40cc，壓迫腦幹造成急性腦積水。

神經外科醫師巫智穎施以「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」，先將頭蓋骨鋸開6公分，再切開腦膜，依電腦斷層定位血塊位置，微創手術精準清除40cc的血塊，經過3個小時開刀搶救情況穩定，粘先生隔天就清醒並移除呼吸管，手腳可自由活動，五天後轉普通病房，約兩個禮拜出院，患者出院後也到中醫科黃詩偉醫師以及復健科何宇淳醫師作後續治療，目前恢復狀況非常良好。

黃詩偉醫師指出，粘先生搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰等頭部穴位針灸，刺激頭部，可加強腦部血流循環也加速腦神經修復，另外也透過針灸手腳穴位，促進身體循環，加速手腳活動恢復。根據國內健保資料庫的分析研究指出，腦中風的病患搭配中醫治療，不僅可以加速復元，縮短住院天數，改善生活品質，更可以預防二次中風，降低6成中風再發率

復健科何宇淳醫師強調，粘先生手術治療非常成功，留下的神經後遺症並不多，病人說話口齒不清的情形，已經完全復原。因為還有肢體活動的動作障礙目前進行平衡協調及眩暈復健，未來的功能復原可達到九成以上。

急診室主任游俊豪提醒，腦中風不再只是老年人專利，年輕族群也有高危險群，高血壓是年輕型腦中風最常見的危險因子，「覺得年輕就輕忽，沒有好好處理」，結果可能引發急性腦中風。年輕人常熬夜工作，例如科技業輪班、加班，自律神經功能受影響，連帶影響血壓。游主任建議要定期量血壓，不管多年輕，一旦健檢曾出現高血壓、高血糖、高血脂等症狀，都該培養每天固定時間量2次血壓的習慣，也要維持正常作息，控制飲食、多運動、少熬夜，少抽菸。

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(中時電子報)