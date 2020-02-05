武漢疫情衝擊全球資本市場，但是美國前五大市值企業毫不受影響。財信傳媒董事長謝金河指出，這幾天蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌股價續漲，而最吸睛是馬斯克領軍的特斯拉（Tesla）。

謝金河在臉書發文指出，特斯拉2月3日大漲將近20%，市值衝高到1405億美元，超越了星巴克、IBM；而去年特斯拉股價最低只有176.99美元，但從其上海超級工廠開始運作，馬斯克靠著川普總統幫忙，可以百分之百控有上海超級工廠，大家發現特斯拉終於可以大量生產電動車，股價開始飆漲，今年已拉出86%的驚人漲幅。

在武漢疫情蔓延，全球股市大跌聲中，特斯拉連續大漲，空頭損失慘重。CNBC的電視訪談中，所有專家都在熱烈討論特斯拉股價會漲到哪裡？看最壞的GLJ Research的CEO Gordon Johnson說了一句經典的話，指「特斯拉只是有輪子的比特幣」，不相信特斯拉的空頭，這回慘賠幾十億美元。而看最好的ARK Research分析師Catherine Wood認為到2024年，特斯拉毛利率會拉升至40%以上，股價會漲到7000美元，市值上看1.26兆美元，這又是一個天文數字。

謝金河表示，特斯拉帶動全球供應鏈大漲，大陸、台灣相關供應鏈通通受惠。而聲明股價市值沒有衝過1000億美元，不領薪水也不拿股權激勵獎賞的馬斯克，這回可以拿到3.46億美元的分紅。

謝金河說，現在特斯拉市值來到1405億美元，已是僅次於Toyota的全球第二大市值汽車廠。今年的CES展聚焦在汽車自動駕駛，特斯拉獨領風騷，似乎正在這個世界帶動一波的科技創新運動，特斯拉股價大漲的背後，也牽動世界正在進行一場寧靜的產業革命。

(中時電子報)