國民黨2020敗選後，黨內檢討聲浪再起，黨內青壯派力爭抬頭，要讓國民黨改革。不過黨內一股反青壯派的勢力也出現，出手擾亂立法院正副院長選舉，讓青壯派力拱參選黨主席的江啟臣立刻臉上無光，也吹響國民黨內鬥號角。

國民黨在立法院第九屆是有史以來席次最少的一屆，由江啟臣、林為洲、李彥秀、蔣萬安、柯志恩、林奕華、顏寬恒、許毓仁、林麗蟬、王育敏等人為主的「九屆青」，有長期在野合作經驗，理念相近，其中又以江啟臣作為代表人物，上一屆青壯派就幾度希望江啟臣正式跳出來領導；今年國民黨再度挫敗，江啟臣終於站出來參選主席。

不過日前在立法院舉行的立法院正副院長選舉，國民黨發生跑票意外，國民黨推賴士葆、楊瓊瓔參選，國民黨有38席，但兩人只拿36票，結果民進黨賴品妤竟然獲得一票，更何況無黨傅崑萁還說自己投國民黨，代表跑票狀況相當嚴重，賴士葆無奈說黨團像一盤散沙。

據黨內知情人士說，投錯票「並非意外」，是有人不希望青壯派坐大，給青壯派出的第一道難題，故意操作跑票，導致新屆期一開始就發生領導危機，就是要讓青壯派的代表人物江啟臣跟林為洲下馬威。

為此，青壯派甚至派黨團中立人士代為轉達反對勢力，盼在大局前大家能夠合作。據悉，第十屆黨團氣氛跟第九屆大不相同，新屆期才開始沒幾天，青壯派快速囊括黨團三長，再加上江啟臣正在參選主席，青壯派崛起看起來勢在必行。不過阻力很快就出現，黨內反對青壯派的勢力，透過國民黨背後重量級人士出手，與數名新晉不分區立委結盟「抗青」。

黨內人士分析，青壯派崛起雖然大家都在喊，但黨內既有勢力也在觀察，所謂「青壯派」究竟夠不夠格來領導，黨團會發生這種內鬥，擺明是要給江啟臣、林為洲為首的青壯勢力難看，江啟臣要想領導國民黨，勢必得展現領導實力跟耳目一新的改革方針才行。

(中時 )