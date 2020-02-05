《Pokémon GO》今年首次透過訓練家進行票選，親自決定二月份社群日(Community Day)的主角寶可夢。經歷全球玩家在 2 月 1 日限定票選日的努力投票後，最終確定由「獨角犀牛」接棒一月份的「波加曼」，當選二月份社群日主角。

根據官方公布，今年 2 月社群日的主角是「獨角犀牛」，社群日則是 22 日(星期六)當天。北半球的活動時間為當地時間11:00~14:00，而南半球則是當地時間15:00~18:00。社群日當天活動時間內，主角寶可夢將會大量出現，在活動結束後2小時的最終期限前讓獨角犀牛進化為超甲狂犀，牠就能學會全新專用特殊招式「岩石炮」。如果訓練家夠幸運的話，還有機會遇見異色獨角犀牛。除此之外，社群日通常在活動期間內會有誘餌有效時間延長、孵蛋距離縮短等獎勵活動，但這些官方都還沒有公布，可持續留意官方公佈的活動訊息。

The results are in! We have a winner! Trainers, here’s the featured Pokémon for February #PokemonGOCommunityDay! pic.twitter.com/1NDz5Z0cNt — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 3, 2020

《Pokémon GO》的開發初衷就是期待讓玩家可以走出家裡，到戶外與更多人互動。而社群日則是繼承了這個目標，凡是在社群日活動期間，訓練家們都可以利用 #PokemonGOCommunityDay 的標籤，在社群平台上進行分享。這樣就有機會被官方選中，作為社群日時對外分享的宣傳內容。不過，由於新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）的疫情尚未緩解，外出進行社群日活動時也別忘記做好自我健康防護。

在 2 月份社群日到來之前，《Pokémon GO》官方日前就宣布了四場將在今年度舉辦的線下活動，其中包含了台灣燈會(今年地點在台中)。活動為「寶可夢點亮2020台灣燈會」，不需門票而且規模遍及全台中市，活動期間為2020年2月6日（星期四）～2020年2月9日（星期天），共有四天，綿毛寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸和點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢將在城市中隨處出現。甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢，所以可千萬別錯過這個捕捉牠們的機會喔！此外，未知圖騰（L）和風鈴寶可夢風鈴鈴也將現身一同慶祝這場燈會，玩家們可以把握機會前往體驗。

(中時電子報)