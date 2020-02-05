Keanna回應做飯局傳聞。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

Keanna反駁裝娃娃音。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

謝和弦2016年和混血辣妻Keanna結婚，年前因Keanna舉報他呼麻，他也丟下震撼彈宣布要和老婆離婚，昨(4日)他在IG透露已刪光和Keanna有關照片，還稱對方「以前做高級飯局」。而Keanna也回應了，霸氣表示自己的家境和專長不需要做這種事，「我連提告都懶了」。

Keanna昨曬出去看電影照片，未料謝和弦竟隔空開罵，酸Keanna「如果妳缺錢，可以像以前一樣去做高級飯局」，「陪有錢男人談心，用妳裝出來的娃娃音無敵」，有網友到KeannaIG告知她，她輕鬆回應：「我的家境和專長不需要像有人吃了化學派藥物後，ㄎㄧㄤ掉胡說抹黑的那些不實的過去，我連提告都懶了，我要把時間留給愛我的大家和電影。」

至於被說心機重、裝娃娃音，Keanna也反駁說：「我一直都是這個聲音，親朋好友們都想跳出來幫我反駁了！」其他網友說：「真的是個沒品的男人」、「懂妳的人懂妳就好」、「忽略他的存在吧」、「還是支持提告！不要讓他們以為你是貓，你可是一頭獅子」。

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(中時電子報)