針對外界的疑慮與誤傳，中聯資源公司提出說明強調，轉爐石為政府主管機關核定登記的產品，不會溶出有害物質。另有環保局109.01.30新聞稿說明，每年均針對旗山轉爐石區域範圍，監測土壤或地下水質，同時監測飲用水水源及水質，截至目前為止監測結果未曾發現超過土壤或地下水污染管制標準情形，亦未有因轉爐石掩埋造成污染增加之趨勢。

公民團體狀告高雄市政府的最高行政法院判決，是要求地主/建發公司限期移除旗山土地上的轉爐石級配料。建發公司雖主張應由中聯公司移除，臺灣橋頭地方法院已於108年11月判決建發公司敗訴定讞；該判決明確表示「係地主派員將轉爐石級配料回填傾倒在該土地，非中聯公司擅自占用或傾倒在該土地」，足以證明中聯公司非該案的行為人及移除責任人。

一、有關旗山大林水質問題，環保局每年均針對旗山轉爐石區域範圍，監測土壤或地下水質，同時監測飲用水水源及水質，截至目前為止監測結果未曾發現超過土壤或地下水污染管制標準情形，亦未有因轉爐石掩埋造成污染增加之趨勢。

二、從物化特性而言，轉爐石不會溶出有害物質。旗山轉爐石區域範圍經公正第三機構SGS及成大環境永續科技中心進行地面水及地下水等取樣及環境品質監測，土壤則委託公正第三機構正修科技大學採樣及檢驗，結果皆符合環保署陸域地面水體之「保護生活環境相關環境基準」及土壤與地下水污染管制標準，未造成週邊環境污染。另四周農作物包括種植之番石榴、木瓜、芭蕉、香蕉及檸檬經農委會農業藥物毒物試驗所檢測，符合食品安全衛生管理法所訂標準，目前旗山轉爐石區域範圍內的果樹及植物生長均良好無異狀。

三、公民團體狀告高雄市政府之最高行政法院判決，係要求地主/建發公司限期移除旗山土地上之轉爐石級配料。建發公司雖主張應由中聯公司移除，臺灣橋頭地方法院已於108年11月判決建發公司敗訴定讞；該判決明確表示「係地主派員將轉爐石級配料回填傾倒在該土地，非中聯公司擅自占用或傾倒在該土地」，足以證明中聯公司非為該案的行為人及移除責任人。

四、有關回填之轉爐石級配料清理進度，環保局說明清理義務人萬○公司已提出第一階段調查及檢測作業之清理計畫，為避免造成二次污染，環保局已邀集專家學者及相關單位召開四次審查會議，嚴格審查清理計畫。

五、轉爐石從未作為混凝土添加粒料的用途，且轉爐石粒料應用於瀝青鋪面具有延長道路使用年限優點及成效良好，亦無波浪路狀況。

(工商 )