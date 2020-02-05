從《大學生了沒》出道的金陽原本前程一片看好，沒想到2015年被警方逮到吸食大麻，重創演藝事業，從此消失在螢光幕前。事隔多年，他近日PO出一則限時動態，眼神渙散ㄎㄧㄤ喊，「我支持大麻合法，要不然就酒也不合法啊！」脫序的舉動令網友超傻眼。

金陽2015年被查獲持有、吸食大麻，在記者會上5度鞠躬落淚道歉，但仍未獲得大眾認同，淡出演藝圈，相隔2年後分手藝人郭書瑤。在大麻事件後，金陽就很少在社交平台上分享個人生活，不料近日似乎喝酒醉，連連發布脫序行為、言語的限時動態。

金陽比中指。

影片中，金陽神情渙散說，「420大麻合法化，大家腦袋清醒一點，好不好，不要白癡了，酒這種東西都可以合法了，然後大麻不合法，雙重標準嗎？」甚至比出不雅手勢，「大家想要ㄎㄧㄤ、想要HIGH，多一個選項不好嗎？多一個更健康的、更舒服的，Ｘ！腦袋有洞。」

金陽還多次拿手機敲擊自己的頭，「台灣在幹嘛，抓我朋友！他Ｘ智障啊？」似乎是酒醒後發現失態，趕緊刪除影片，不過仍被網友錄下，提供給粉絲專頁《台灣達人秀》。貼文一出，許多網友紛紛留言「好險瑤瑤跟他分了」、「愛吸毒的永遠都有自己的理由」、「還沒吸就ㄎㄧㄤ，吸了更慘」。

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(中時電子報)