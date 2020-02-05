攤商收攤後，加強攤鋪位前水溝及地板清洗，同時將閒置物品設備撤出市場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

每天加強公共通道、水溝清洗，以及電梯、購物車手把及廁所等消毒工作。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中部最大公有零售市場「台中市建國市場」，每日採買人數眾多，因應大陸武漢肺炎疫情拉警報，市府經發局請建國公有市場第一線工作人員、攤商及前來採買的消費者配戴口罩外，並於電梯口及四大通道設置消毒酒精，加強市場環境清潔工作，確實防疫。

為防止武漢肺炎疫情擴散，市府已針對所轄公有市場宣導攤商戴口罩、勤洗手等自主管理措施，定期安排市場全面消毒及清潔。

其中，建國市場為台中市最大的公有零售市場，採買及批貨人潮眾多，為防堵疫情傳播，每天上午9時及11點，市場管理員或駐衛警於市場宣導全面配戴口罩，並請攤商收攤後，加強攤鋪位前水溝及地板清洗，同時將閒置物品設備撤出市場。

此外，每天加強公共通道、水溝清洗，以及電梯、購物車手把及廁所等消毒工作，並於電梯口及四大通道設置消毒酒精，讓進出市場的人，都能做好個人消毒工作，另利用市場FB粉絲專頁、LINE群組、網站、跑馬燈及電子看板等多元管道，加強宣導防疫注意事項。

經發局呼籲，民眾應避免接觸野生動物，有呼吸道症狀患者則應避免出入人多或密閉場所，並注意個人手部及呼吸道衛生。而返國入境時，如發現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員，返國後14日內應落實自主健康管理。

(中時 )