員警將穿山甲帶回所內照顧。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

日前台東縣警局大武分局美和派出所警員徐瑋鴻及張惠雯執行巡邏勤務時，正巧目擊路旁有動物突然竄出至省道台9線上，遭到來不及閃避的車輛撞擊捲曲路旁，2人隨即下車查看後赫然發現遭到撞擊的動物竟然是瀕臨絕種的穿山甲，小心翼翼將受傷的穿山甲帶回所內，隨後由台東縣政府委外畜保人員送往屏科大救治。

因受到車輛撞擊穿山甲受驚嚇捲曲成一團，看了讓人好心疼，同業處人員在派出所內初步檢視，雖然穿山甲有好幾處受傷，所幸受到鱗片的保護並無生命危險，鑑於穿山甲現為保育類動物，將會交給委外畜保人員送往屏科大救治。

徐瑋鴻表示，由於台東縣自然生態豐富且美和派出所轄區內有一半為山區，他在執行巡邏勤務時，時常會在山間產業道路發現山羌、白鼻心等野生動物的蹤跡，偶爾也會有跑到大馬路上的情形，因此提醒用路人在夜間行駛於道路上時多加留意四周。

大武警察分局呼籲，民眾如遇類似情形，請務必聯絡相關單位前來處理，勿擅自將動物帶回以免觸法。加上最近武漢肺炎的延燒，野生動物身上可能帶有狂犬病等傳染病，因此與野生動物的接觸必須更加謹慎小心。

(中時 )