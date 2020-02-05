武漢肺炎疫情延燒，前國民黨副秘書長張雅屏上午以國民黨促成武漢包機為例，在臉書呼籲此時正需要國民黨與對岸交涉之時，應停止黨主席補選。他也認為最大在野黨的黨魁選舉停辦，綠營推動的罷韓沒理由不能停，將兩者花費轉為抗疫物資，可換得將近3500萬個口罩。

張雅屏提出三點：一、疫情嚴重，人民恐慌。二、改選常會，改造優先。三、團結抗疫，停止鬥爭。

他說，疫情嚴重，尚有許多變數造成人心不安，日前武漢台胞回台的兩岸交涉，黨內先進合作促成為最佳範例，此時更是需要國民黨與對岸溝通協助的地方。

他認為，目前改造會已經成立，兩位參選人與許多本屆立委，都表示改造優於改選，建議黨中央採合議制，中常會由改選後的中常委輪值主持，未來一年的黨務以改造為主，因此呼籲停止本次主席補選。

張雅屏說，全球性的疫情在前，不論是內部對抗疫情的準備工作，還是與其他國家交涉台商台胞返台事宜，都需要全國上下齊一。若此時國內最大在野黨的黨魁選舉都能停辦，綠營所推動的罷韓更沒有不能停的理由。若將高雄罷免與補選花費轉為抗疫物資，可換得將近3500 萬個口罩。

張雅屏也在臉書PO出越南政府在街頭免費發放四層口罩的影片，標注「罷韓補選開銷大」。

(中時 )