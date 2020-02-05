動物園新春稍來好消息！去年(108年)11月6日從荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園），加入台北市立動物園的兩隻雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，入住新家滿三個月了，兩位美女不但適應力良好，和一家之主「迪亞哥」也相處融洽。保育員表示曾目擊到正在和兩位美女傳宗接代的畫面，盼能為動物園增添可愛寶寶。

金剛猩猩美女「Iriki」。（台北市立動物園提供）

「Tayari」和「Iriki」來自同一個家族中，分別是兩隻不同雌性個體的小孩，兩姊妹的好感情從平時互動就看得出來，白天活動時總是一前一後地進出戶外活動場，形影不離的牠們就連睡覺時也要「黏TT」，保育員透過監視畫面發現，「Tayari」會將欄舍內用來當床鋪的牧草搬到「Iriki」旁邊，並和牠一起整理床鋪、依偎入睡。

保育員將香蕉莖葉切段，作為金剛猩猩行為豐富化玩具。（台北市立動物園提供）

「Tayari」和「Iriki」目前對於動物園的新家，居住起來相當滿意，但兩姊妹的個性還是略顯害羞，只要一有陌生人靠近，便會緊張的爬到樹上尋找掩護，樹頂端的置高點能使金剛猩猩看清楚四周環境，以便確認是否陌生人接近。此外，雄性金剛猩猩「迪亞哥」還會藉由折斷樹枝發出聲響，向敵人宣告「我的力氣很大，不要輕易招惹！」

金剛猩猩美女「Tayari」。（台北市立動物園提供）

經過金剛猩猩戶外活動場的民眾，或許曾經看過，「迪亞哥」拿著一個綠色圓柱體走來走去，那既不是石頭，也不是食物，而是保育員利用香蕉樹的莖，為牠們精心設計的行為豐富化玩具。對行豐玩具充滿好奇的牠們，會對著行豐玩具不停敲打，藉此達到玩耍的樂趣。這個新建立的金剛猩猩家族，擁有會彼此尊重對方的特性，像是「Tayari」和「Iriki」總是會在一旁，和「迪亞哥」保持一定距離，等到牠玩過、放下行豐玩具後，兩姊妹再上前玩耍。

前為金剛猩猩「迪亞哥」、後為「Iriki」（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

雄性金剛猩猩約13歲性成熟，雌性則是約8歲，「迪亞哥」、「Tayari」、「Iriki」正好都達到金剛猩猩族群繁衍的年齡，因此今年可說是「迪亞哥」告別「魯蛇」的最佳時機，保育員表示曾目擊到「迪亞哥」正在和兩位美女傳宗接代的畫面，動物園邀請民眾一起來祝福牠們新的一年，好「孕」到！

對行豐玩具充滿好奇的牠們，會不停敲打（Tayari）（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

「Tayari」、「Iriki」適應新生活~金剛家族相處融洽。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)