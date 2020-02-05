台南市消防局副局長梁全順帶隊檢查，並貼上合格標籤。（莊曜聰攝）

炮材上要有合格標籤。（莊曜聰攝）

因疫情影響，今年炮城成本增加約2成。（莊曜聰攝）

元宵節的腳步接近，台南市傳統民俗活動不斷，鹽水蜂炮也即將登場，熱鬧的蜂炮、絢爛的煙火陸續上演，預計將吸引數萬人潮參與，南市消防局長梁全順5日帶隊前往鹽水，抽查多座蜂炮城，並張貼合格標誌，也趁機向民眾宣導「犁蜂炮」的安全裝備。

南市消防局副局長梁全順上午帶隊前往鹽水武廟周邊炮城據點，檢查炮城設置是否符合相關規定，李明峯說，蜂炮主體禁止使用塑膠體製造及飛行類的爆竹煙火，民眾安放炮城也應依規定申請許可，稽查後會貼上合格標誌，保障安全，消防局指出，目前約有近44座炮城申請，目前陸續檢查已經有31座通過貼上合格標示。

梁全順表示，鹽水蜂炮將於2月7日、8日兩天舉行，消防局均會派遣消防車、救護車隨神轎遶境，並與警方在重要路口巡邏警戒，預防火災發生，若有民眾不慎受傷，也會由救護人員就近送往醫護站處理，他也呼籲，當天前來體驗蜂炮的民眾，一定要做好安全防護，全罩式安全帽、手套、衣物不可少，脖子、袖口、腳部都要隔絕，避免蜂炮趁隙而入造成傷害。

鹽水蜂炮再過3天就要開炸，綁炮師父連日來加緊趕工，據了解，總炮城數量比往年增加，應該超過200座，但受到疫情影響，相關材料無法從大陸出口，炮城成本增加2成左右，當地民眾表示，這次適逢周末，加上希望藉著蜂炮驅走疫情，將會特別熱鬧。

(中時 )