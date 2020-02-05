DRAM廠南亞科(2408)公布1月營收呈現月增及年增的表現，本季銷售將如預期量價齊揚；南亞科今股價開高2.6元為82.5元，盤中維持高檔小幅震盪的格局。

南亞科自結1月營收45億元，月增3.92%，年增5.68%，為近3個月新高水準。南亞科表示，儘管1月新台幣匯率升值，對營收造成不利影響，不過，產品平均售價揚升1%至3%，出貨量增加5%，推升1月營收。南亞科也指出，武漢肺炎疫情對營運並無影響，第1季銷售將如預期呈現價量齊揚態勢。

隨著供需狀況改善，本季DRAM價格可望止跌回升，中止去年一整年的下跌趨勢，南亞科本季營收及獲利可望落底反彈。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）也指出，位於中國境內的DRAM與NAND Flash記憶體廠，目前沒有任何產線有部分或全面因武漢疫情而停擺，加上首季合約價已議定完成，因此維持合約價第1季小漲的看法。

南亞科今股價開高領軍，下游的模組廠威剛(3260)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)等股價聯袂上漲，表現均相對台股強勢。

(時報資訊)