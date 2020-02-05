獲利了結，打壓周二紐約期金跌1.7%；因中國政府極力阻止冠狀病毒疫情擴散，使投資人擔憂消減，降低黃金的避險需求，進一步引發獲利了結，拖累期金跌1.7%，盤中觸及2周低點；此外，鈀金繼續受惠於供應短缺因素，大漲逾4.5%。

終場4月黃金跌26.9美元，報每盎司1555.5美元，3月白銀跌0.11美元，報每盎司17.56美元，4月白金跌4.6美元，報每盎司966.1美元，3月鈀金漲102.1美元，報每盎司2335.6美元。(商品行情網)

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