周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺 ， 因中國冠狀病毒爆發引發的損失，股市普遍反彈 ，進一步帶動穀物市場，另外對巴西大豆收割推遲的擔憂提供了支持，分析師指出對冠狀病毒的大流行擔憂減弱，市場預計中國將在美國購買大豆之外更積極地購買美國農產品，可望推動芝加哥小麥，玉米和大豆期貨的價格進一步走強，終場3月大豆期貨漲2.5美分，至879.5美分，3月小麥漲1.75美分，至557.25美分，3月玉米漲3.5美分，至385.25美分。(倪淑茹整理)(商品行情網)

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