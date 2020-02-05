《商情》跌深反彈，周二穀物期價多收揚 10:172020/02/05 時報資訊 【時報記者-綜合報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺 ， 因中國冠狀病毒爆發引發的損失，股市普遍反彈 ，進一步帶動穀物市場，另外對巴西大豆收割推遲的擔憂提供了支持，分析師指出對冠狀病毒的大流行擔憂減弱，市場預計中國將在美國購買大豆之外更積極地購買美國農產品，可望推動芝加哥小麥，玉米和大豆期貨的價格進一步走強，終場3月大豆期貨漲2.5美分，至879.5美分，3月小麥漲1.75美分，至557.25美分，3月玉米漲3.5美分，至385.25美分。(倪淑茹整理)(商品行情網) (時報資訊) #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫為重 中信金融管理學院延至3月2日開學 07:372020/02/01 生活 《期貨》期貨盤跟跌美股，台指期跌破近期低點 08:532020/02/03 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股拉回 可布局相關期貨 04:102020/02/05 證券．權證 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鄭州準封城 蘋果恐斷鏈 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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