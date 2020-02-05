經濟放緩擔憂，周二國際原油期貨跌1%；因冠狀病毒疫情引發投資人對經濟放緩擔憂，進而打壓需求前景，蓋過產油國正商討擴大減產，油價持續走低，其中美國原油跌1%，跌破50美元大關，並跌逾一年低點，倫敦原油跌0.9%。

美國NYMEX-3月原油期貨收跌0.50美元，報每桶49.61美元，3月熱燃油持平，報加侖1.58美元，3月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.44美元；倫敦ICE-4月布倫特原油期貨收跌0.49美元，報每桶53.96美元。(商品行情網)

(時報資訊)