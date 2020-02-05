《國際油價》經濟放緩擔憂，周二國際原油期貨跌1％ 10:172020/02/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟放緩擔憂，周二國際原油期貨跌1%；因冠狀病毒疫情引發投資人對經濟放緩擔憂，進而打壓需求前景，蓋過產油國正商討擴大減產，油價持續走低，其中美國原油跌1%，跌破50美元大關，並跌逾一年低點，倫敦原油跌0.9%。 美國NYMEX-3月原油期貨收跌0.50美元，報每桶49.61美元，3月熱燃油持平，報加侖1.58美元，3月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.44美元；倫敦ICE-4月布倫特原油期貨收跌0.49美元，報每桶53.96美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 擔憂疫情延後開學 學者認為不一定要這麼做 13:032020/02/01 生活 《期貨》期貨盤跟跌美股，台指期跌破近期低點 08:532020/02/03 財經 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期銅連13挫 10:172020/02/03 財經 台積電幼兒園停課 家長擔憂難請假 04:102020/02/04 地方新聞 《商情》賣壓湧現，打壓周一LME基本金屬期貨全挫 10:002020/02/04 財經 《商情》需求疑慮，打壓周一紐約期棉續跌1％ 10:002020/02/04 財經 亞股反彈 道瓊期指漲逾1％ 17:402020/02/04 財經 擔憂情緒緩解 人民幣大漲收復7 19:392020/02/04 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股拉回 可布局相關期貨 04:102020/02/05 證券．權證 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鄭州準封城 蘋果恐斷鏈 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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