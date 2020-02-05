1.台積電(2330)：昨外資回補買超6327張，加上昨夜ADR收漲5.02%，今日股價續彈至329.5元。

2.南亞科(2408)：昨三大法人聯手轉賣超3401張，惟元月營收優預期，今早股價以82.5元開高後攻高逾4%，收復月線。

3.宏捷科(8086)：元月營收2.7億元，衝48個月新高，年增約1.37倍，激勵今早股價再漲逾4%，重回百元俱樂部、挑戰季線。

4.緯穎(6669)：美系客戶需求暢旺、庫存備料充足，營運回溫，獲三大法人擴大買超，今早股價續漲約2%。

5.裕民(2606)：武漢肺炎疫情衝擊運價重挫，惟外資不離棄續買超，近日多空激戰，今早開高後翻黑走弱。

6.祥碩(5269)：投信續買超，外資昨加入多頭行列，推升早盤股價續漲逾3.5%。

7.旺宏(2337)：Switch熱銷題材護體，昨外資賣超縮手，早盤股價續漲約2.5%。

8.光鋐(4956)：外資連賣超3日後，昨小幅回補買超，今早爆量強攻漲停，躍過5日線。

9.云辰(2390)：陸廠延遲開工利空鈍化，外資連兩日買超，吸引多頭搶進，早盤放量漲停，仍有排隊買單4700餘張。

10.友達(2409)：法說明日登場，昨外資擴大買超41844張卡位，推升早盤股價續漲約1.8%。

11.華新科(2492)：三大法人同步買超，其中外資買超5日計6509張，股價漲2.12%。

12.晶電(2448)：大陸LED「染疫」，台廠迎轉單，股價漲2.34%。

13.大毅(2478)：電阻前段製程主要在台灣，大陸蘇州廠以後段包裝為主，因此並未受到疫情的衝擊，仍然能正常產出，股價漲逾5%。

14.牧德(3563)：5G助跑，1月營收創歷年新高，股價漲逾8%。

15.新鉅科(3630)：外資買超4日計728張，東莞廠延至2月10日復工，緊急通知調整出貨時間安排，股價漲逾8%。

16.和大(1536)：特斯拉財報優，資金看好其供應鏈，三大法人昨買超1272張，早盤漲1.6%。

17.亞力(1514)：三大法人連2日買超計1408張，早盤挾量漲逾2%，創波段新高。

18.永冠-KY(1589)：陸廠復工晚，2月營收受阻，早盤下跌近1.5%。

19.永彰(4523)：昨外資轉買超，早盤爆量頻頻漲停，躍過5日線。

20.高力(8996)：不畏三大法人昨轉賣超，早盤仍偏多操作，放量漲逾3%。

21.弘塑(3131)：產業展望佳，股價回歸基本面，早盤攻上290元，回補空方缺口。

22.勤凱(4760)：被動元件供應吃緊，買單搶進場，開盤後急攻漲停板。

23.國揚(2505)：今年4建案完工入帳，全年表現看好，多方壯大起來，早盤上攻2%。

24.億豐(8464)：全年產能拚增15%+投信穩健買超，股價展現觸底反彈，早盤再攻回250元之上。

25.大略-KY(4804)：武漢肺炎利空漸鈍化，反彈氣勢不凡，一度漲停。

26.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉股價再創歷史新高，股價穩揚守在5日線上。

27.弘裕(1474)：武漢肺炎疫情升溫，隔離衣訂單增，激勵連拉2根漲停，重返10元票面。

28.台康生技(6589)：生物藥獲日本認證，激勵股價連兩日亮燈漲停，躍上月線。

29.基亞(3176)：細胞治療計畫獲准施行，營運打強心針，連兩日攻上漲停，攻克月線大關。

30.其陽(3564)：1月營收為1.81億元，年增55.91%，開盤直攻漲停，收復五日線。

31.神隆(1789)：生技股買氣升溫，今跳空漲停鎖住，委買張數達3000張。

32.太景*-KY(4157)：金鼠年開市後獲法人偏多操作，今日在買盤敲進下跳空漲停，委買張數高掛3.2萬張排隊。

33.宏洲(1413)：研發奈米銅抗菌纖維，成抗疫題材追捧標的，今日拉出第二根漲停，成交量躍增。

34.信昌化(4725)：獲外資連2日買超相挺，推升股價飆出兩根漲停，攻克月線。

(時報資訊)