聯發科(2454)本周五法說登場，受到武漢肺炎衝擊，大陸市場自農曆春節起智慧型手機生產基地停擺，且多座城市交通物流中斷，市場需求也幾乎急凍下，勢必衝擊以大陸為主要市場的聯發科的首季營運，法人指出，受到大陸品牌智慧機出貨延後，將聯發科5G SoC今年出貨量由5000萬顆下修至4000萬顆。

受新型冠狀病毒持續蔓延，春節期間大陸市場的智慧型手機市場需求急凍，上半年大陸的5G市場需求也可能因為疫情存在下檔風險，華為、OPPO、Vivo 與小米恐怕難以達成先前設定的2020年出貨目標，法人指出，經過初步調查，預估第一季大陸智慧型手機品牌廠的整體出貨量將年減20~30%，如此將進一步限縮聯發科的近期營運動能，並拖累其5G晶片出貨放量的進程，故保守看待聯發科第一季的營運展望。

大陸市場自農曆春節開始，境內智慧型手機生產基地暫時停擺且多座城市交通物流中斷，市場需求也幾乎急凍下，恐影響到以大陸市場為主軸的聯發科首季營運，聯發科第一季的智慧型手機業務動能將大受影響，法人也預期，聯發科第一季營收將季減15.7%，而5G SoC(系統單晶片) 的出貨放量時間可能延後至第二季下旬，即大陸疫情趨穩之時，且OPPO、小米與華為等主要客戶會有更多專案延後，因此亦將聯發科的5G SoC預估出貨量由5000萬顆下修至4000萬顆。

儘管聯發科近期營運動能將受到疫情持續升溫，首季表現將偏向保守，但待疫情好轉後，營運的後勢仍可以樂觀預期，聯發科將以天璣系列5G SoC奪回在大陸智慧型手機市場的佔有率，與此同時，其LTE SoC MT6762在海外市場的需求可望維持穩健，且因為5G SoC毛利率將高於其目前整體平均，全年毛利率仍將穩步回升。

聯發科將在本周五舉辦法人說明會，預估武漢肺炎對公司營運的衝擊將成為最大關注焦點。

(時報資訊)