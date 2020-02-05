生醫個股百花齊放，多頭人氣匯聚，上市櫃生醫指數聯袂攀升，早盤漲幅都在1.3%以上，表現十分強悍。台康生技(6589)生物藥獲日本認證，股價連飆兩日漲停、太景*-KY(4157)挾著人氣偏多，股價漲停、有3.2萬張排隊等著想買，神隆(1789)今日也是跳空漲停鎖住，委買張數達3000張、另外，和武漢肺炎疫情相關題材的弘裕(1474)受惠隔離衣訂單增，股價連拉2根漲停，重返10元票面、基亞(3176)因細胞治療計畫獲准施行，股價站上漲停。

台康通過日本厚生省PMDA查核取證的生物藥製造廠，是亞洲少數幾家被日本PMDA查核通過的生物藥製造廠。台康生技在2019年的營收較去年成長且海外及國內占比也接近4:1的比例，特別是在日本的業績一直是在海外區域板塊最大的一個國家。此次日本官方查廠通過，預計將對日本CDMO業務有所挹注。

基亞生技與高雄義大癌治療醫院合作的細胞治療計畫申請案，收到函覆獲准施行。基亞所提供的Magicell-NK「自然殺手細胞」是全台第一家以自然殺手細胞 (NK細胞) 這項目通過衛福部核准用於癌症治療，Magicell-NK可於結腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、頭頸癌、攝護腺癌及胰臟癌等七種第4期實體癌症病患施行。

(時報資訊)