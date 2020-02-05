在美國開始挑選總統候選人時，愛阿華州總以初選第一站這個歷史悠久的角色而自豪，這一次甚至制定新規定，聲稱可讓選情更透明。

不過，昨晚的投票情況糟透了，到了今天正午，還沒有贏家出線，更沒有任何投票結果數據，大家已經開始議論紛紛，說愛阿華州率先投票的特殊地位可能要結束了。

法新社報導，在美國與全球還不太相信民主黨提名程序怎麼會那麼不順時，愛阿華州立大學（Iowa State University）教授施密特（Steffen Schmidt）毫不客氣地說：「這是巨大的災難。」

他又說：「民眾都氣得跳腳，不滿無能的愛阿華州民主黨搞砸了，也許還破壞愛阿華州50年來率先投票的傳統。」

共和黨籍的總統川普幸災樂禍地嘲笑民主黨人，稱黨團會議之夜是「不折不扣的災難」。

自1970年代初期以來，這個地廣人稀的農業州就在學校體育館與消防局等小型選民辯論場所，率先展開黨內提名程序，這些活動就是所謂的黨團會議。

在愛阿華州黨團會議搶得頭香的參選人，最後通常可以贏得黨內提名。在昨晚之前，愛阿華州一直保有能預測勝選者這種厲害又近乎神秘的特性。

共和黨人是舉行秘密投票，民主黨人的提名系統則比較複雜。支持特定參選人的民眾，在舉行黨團會議的場所會站在一塊，如果那位參選人沒有得到現場15%出席者的選票，民眾必須「重新站隊」，支持另一名有希望出線的參選人。

這種有時引發混亂的隊形拆散又重整，昨晚在近1700個選區上演。愛阿華州人口達300萬人，其中約60萬人登記為民主黨黨員。

在2016年的提名程序中，桑德斯（Bernie Sanders）以些微差距敗給希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），引發了爭議。這次為了讓初選更透明，愛阿華州民主黨驕傲地宣布，將以更詳盡的方式公布初選結果，也將第一次提供投票的紙本紀錄。

愛阿華州民主黨主席向法新社表示，提供給選務官員的一個新應用程式（app），可協助他們更快速地公布選舉結果。

結果卻不然，這個app引發混亂。軟體當機，只提供部分結果。

具影響力的愛阿華市（Iowa City）郡議員蘇利文（Rod Sullivan）說：「沒錯，我很失望。但我不想過度渲染。」

他又說：「公布正確的選舉結果比快速重要。」同時，他承認，這件事凸顯出，舉行黨團會議而非像其他州舉辦投票初選會帶來某些問題。

施密特比較沒耐心，他說愛阿華州在全美率先投票的地位，現在肯定要消失了。

他說：「當然，我們現在很難看出這個程序將如何延續下去。可靠性、公信力與透明度是選舉人信賴的3個支柱，但這3個指標都因為一個愚蠢至極的想法而化為烏有，那就是使用不穩定的新app回報計票結果。」

(中央社)