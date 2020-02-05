這幾天大陸確診人數不斷增加，許多城市也陸續採取軟性封城、自衛封城等措施，但讓人更感到如臨大敵的是，香港已有18例其中1人死亡，當地可能已出現社區感染。台大醫院前副院長王明鉅說，他非常非常擔心台灣防線也會被攻破，他不怕當烏鴉真心建議，要做好萬一有社區感染的提前準備。

王明鉅在臉書上發文提到，在萬一已經有社區感染的狀況下，有一項細節非常關鍵卻常被忽略，那就是台灣醫療體系有無能力快速做出確診，以安定人心。

他指出，衛福部、教育部、科技部、經濟部應該一起盤點全國各個醫院、研究單位、生技公司、學校…，到底有多少能被訓練、能被動員、能被徵用的病毒檢驗人才與實驗室以及相關病毒檢驗所需的檢驗設備。

台灣現在還沒有社區感染，我們還有一點點時間，必須儘快作好這些攸關未來萬一發生社區感染時，將會非常需要，也才能安定人心的診斷與鑑別能力與能量。

王明鉅說，在萬一有社區感染的狀況下，能不能以最快的時間告訴所有的醫療人員與病人正確診斷，將是決定整個台灣防疫效能與成果，以及是否能安定人心，穩住信心的最關鍵一環。

王明鉅指出，這往往是相關醫院或各級長官們，平常很少注意到的另外一個細節。且如果沒有強力的整合，除了醫學中心的病毒實驗室之外，其他任何有能力與能量進行診斷與檢驗單位，恐怕每一個都避之唯恐不及。

(中時電子報)