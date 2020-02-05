防疫物資口罩、酒精、消毒水、額溫槍等，出現一物難求窘境，為周全學校的防疫工作，台中市教師職業工會、台中市教師會呼籲市府應統一採購防疫物資，分配給學校應用。市府教育局5日表示，已調查各校額溫槍存量及需求，將統一採購供學校使用，中央配發1504盒防疫兒童口罩，已分發給各私幼，降低疫情風險。

教育局指出，市府依中央流行疫情指揮中心的每日公告事項，緊急調配，協助學校於開學前完成物資整備工作，聯繫台中市酒廠、化工行等管道，消毒酒精現有存量都足夠，各校只要攜帶印有關防的文件並自備容器，到台中酒廠即可購得95％酒精。

針對教室內外環境消毒所需用品，教育局建議各校以含氯的漂白水10c.c.加入1公升清水中進行稀釋，即可作為一般環境、物品消毒使用；教育局加強宣導師生勤洗手的觀念，無須以乾洗手、酒精用品，取代原本已養成的勤洗手良好衛生習慣。

此外，台中市教師職業工會關切寒輔停止，教育局指出，依據中央流行疫情指揮中心指示，若台灣達到社區感染層級，才會進一步研議全國各級學校停學標準，教育局考量台中疫情狀況，依據中央建議，與台北、新北、桃園、台南等縣市都一樣，授權學校決定，並非不作為。

教育部宣布高級中等以下各級學校延至2月25日開學，教育局也啟動應變機制，要求高級中等以下學校 開學前寒輔、社團及營隊等活動一律停止辦理。

2月11日至2月24日延長寒假期間，教育局持續提供弱勢學生安心午餐券，全力照顧弱勢學生，同時也籲請中央停課範圍應納入私幼，聽見學校及家長心聲。

(中時 )