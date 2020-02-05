針對民進黨籍基隆市長林右昌4日公開稱讚雲林縣長張麗善防疫工作做得最好，建議應該由她參選國民黨黨主席一事。張麗善5日表示，她的本分是要顧好雲林縣民，防疫就像和時間賽跑，壓力確實很大，她也向衛福部長陳時中致敬。

基隆市長林右昌4日在市務會議後受訪表示，中央政府防疫工作如火如荼準備，其中表現最好的應屬雲林縣長張麗善，張麗善率先發給每一個小朋友20片，更公開呼籲所有台灣同胞去美國白宮網站連署，以「行動支持台灣加入世界衛生組織」的請願連署活動，這是所有縣市首長都做不到的，並建議「由張麗善去選黨主席才對」。

張麗善5日受訪時表示，當務之急是做好防疫，她的本分是要顧好雲林縣民，雲林縣全力配合中央防疫政策，做好本縣防疫工作，她對擔任全國防疫總指揮官的衛福部長陳時中以及第一線防疫同仁表達敬意。

陳時中4日於中央流行疫情指揮中心記者會說明滯留武漢247名台商返台，1人確診武漢肺炎時哽咽落淚。

張麗善強調，黨主席選舉她支持世代交替，但新世代也不應否定前輩的貢獻，國民黨需要改革，希望有心、願意奉獻的人出線，帶領國民黨突破困境。

(中時 )