口罩實名制明天上路，但藥局表示，健保系統到現在都還沒設置好。而藥師公會也特別提醒民眾，口罩並不是全天都可領取，各藥局每天都訂有其中的2小時供民眾領取。

麗中藥局藥師易麗珍表示，明天就要在藥局販售發放，但到現在健保的雲端藥歷系統尚未建置好，到目前為止都沒還看到口罩領取與否的口罩欄位，還有一些年紀大的長者，不知要拿健保IC卡，以為要拿身分證來買，更搞不清楚末碼偶數還是奇數要分不同天領。

易麗珍進一步指出，政府一天配置藥局250片，其中成人200片及小孩50片，這樣的數量大約20分鐘就賣完了，各藥局每天都訂有其中2小時可供民眾領取，並不是全天都可以，提醒民眾要注意各藥貼出公告可供領取的時間。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，健保雲端藥歷系統口罩欄位的註記，健保署承諾今天會弄好，並有操作手冊供藥師操作參考，至於每個藥局可領取的2個小時時段，希望也能上到雲端藥歷供民眾查詢，避免空跑一趟，藥局代收取的2個口罩10元全數上繳國庫，藥局都是義務幫忙，共同協助防疫。

(中時 )