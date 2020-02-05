武漢疫情擴散衝擊全球經濟，商業發展研究院董事長許添財認為，今（2020）年台灣擁有20年來力道最強的「回台製造」投資潮，下半年的台灣景氣基本走勢偏向樂觀，今年經濟在適當的人為努力下，仍具有相當大的可「逆勢操作」與「彎道超車」機會。

商業發展研究院今（5）日發布最新台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數，顯示預測景氣到今年6月可停止下降，結束15個月來的走滑趨勢。商研院表示，此項數據的模型系統，尚未反應或估測到武漢肺炎的可能衝擊，因其突如其來。

商業發展研究院景氣循環預測小組表示，目前雖然仍有不少指標繼續下降中，但其降速均續見減緩。反而，回台製造投資效應已擴散到金融活動，實體投資與金融產值續增，加上漣漪效果逐漸出現，逐漸影響商業服務業僱員，領先指標的商業服務業僱員淨進入率略見回升，使今年偏向樂觀之預期可望續趨明朗。

該小組表示，武漢肺炎來勢洶洶勢必衝擊世界經濟，平添不確定性。遲滯中的景氣要能夠儘早回升，本來就有待總體有效需求之創造或新市場新消費力之開發，如今更需加速發展「數位經濟」，彌補傳統經濟的「移動性」受到武漢肺炎衝擊的損失，也可透過數位經濟新投資提升「流動性」的乘數效果。

(工商 )