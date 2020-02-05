人民幣在岸價、離岸價走跌 再度破「7」 10:372020/02/05 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價5日走弱，人民幣兌美元中間價5日報6.9823元，較上日的6.9779元貶值44個基點，跌幅0.06％。在岸價與離岸價亦受此影響，同步下跌破「7」。 人民幣兌美元在岸價也同步走貶，截至5日上午10點17分，在岸價報7.0021元，較上日收報價6.99元貶值121個基點，跌幅0.17％。離岸價報7.0018元，貶值110個基點，跌幅0.16％。 (工商 ) #離岸價 #貶值 #基點 #在岸價 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 科創板開板以來首見跌停 7檔個股觸及20％跌幅上限 10:192020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 在岸人民幣官方收盤重貶957基點 16:412020/02/03 財經 《匯市》今人民幣貶值1.3％，貶幅居首 17:392020/02/03 財經 開年首日疫情衝擊A股 單日市值蒸發近5.2兆人幣 18:312020/02/03 財經 A股低開逾2％後回穩 金融股持穩 10:092020/02/04 財經 人民幣中間價重貶530個基點 10:232020/02/04 財經 人民幣在岸價升破7 升值357個基點 18:322020/02/04 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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