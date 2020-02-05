人民幣匯價5日走弱，人民幣兌美元中間價5日報6.9823元，較上日的6.9779元貶值44個基點，跌幅0.06％。在岸價與離岸價亦受此影響，同步下跌破「7」。

人民幣兌美元在岸價也同步走貶，截至5日上午10點17分，在岸價報7.0021元，較上日收報價6.99元貶值121個基點，跌幅0.17％。離岸價報7.0018元，貶值110個基點，跌幅0.16％。

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