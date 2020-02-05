台北家長會長協會總會長、湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文昨（4）日表示，台胞回台規劃分為兩梯次，人數超過才會有第三梯。目前第二批自湖北各地返台的台胞們，預計在2月5日搭乘包機回台。

然而，陸委會昨天兩度反駁，指出此事只是單方面的訊息，並未經兩岸共同商討及協調，因此沒有所謂「2月5日即要運送第二批民眾返台」一事。

民進黨立委許智傑今（5）日一早透過新聞稿表示，原訂今天從武漢返台的航班將延後一天，因為第一批返台台商出現一位武漢肺炎的確診病例，為了加強防護措施，兩岸雙方協議改為明（6）日再出發返台，現在要避免政治角力、一起合作防疫！

至於國民黨昨天記者會批評政府口罩政策，卻出現失言，例如「內褲可一周只穿2天嗎？」、「國軍幫忙做口罩是圖利廠商」等等，許智傑認為，現在應該防疫為優先，口水放兩邊、防疫擺中間，國民黨給若有好的建議是好事，但不要亂噴口水亂做比喻，希望全民一起來合作防疫。

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