新加坡知名上市地產開發商-和美置地集團創辦人兼主席蔡天寶，日前低調率團參訪中台灣指標豪宅建商-聯聚建設，對於聯聚在七期的首座頂級商用不動產「聯聚中雍大廈」不只驚豔、同時讚不絕口！和美集團近年重心轉往國際商用不動產市場，但蔡天寶表示，未來仍對建築領域懷有理想與企圖心，很認同聯聚建設追求「把一件事做精、做完美」的態度！

1987年創立的和美置地集團，在創辦人蔡天寶敏銳的洞察力和精準的判斷力帶領下，發展了包含豪宅、A級商辦、工業、甚至科技方面的地產項目，尤其濱海高級住宅區「聖淘沙」六成的地產均為其所開發，是新加坡地產界的領頭羊；1999年在新加坡掛牌上市，開始跨足國際商用不動產投資，觸角遍及澳洲、印度、倫敦、上海等國家或地區。

和美集團不僅投資房地產，事業版圖涵蓋出版業、貿易、汽車銷售、零售業等等。不僅如此，和美集團一直以來對於社會公益、教育事業等領域都善盡企業責任，蔡天寶去年榮獲新加坡國立大學的名譽博士學位，肯定他對社會福祉所做出的努力和貢獻。

蔡天寶多年前曾經造訪台中，路過七期看到聯聚豪宅建案的外觀時、始終念念不忘，一直想找機會拜會。2019年和美置地董事會的年度參訪行程中，聯聚建設成了唯一的企業參訪對象。

當天雙方特地安排在聯聚建設台中安和辦公室進行座談，針對台灣與新加坡在地產領域的差異相互交流。聯聚建設董事長江韋侖與蔡天寶在談到不動產未來的開發前景時，皆認為應該觀察、且順應市場趨勢調整自己，同時把握本身既有的優勢加以發揮、穩健發展。

江韋侖表示，促成此次的參訪，主要來自雙方的企業理念相符，都期許自己成為卓越的營建開發商，為產業的發展帶來一些正面的影響力，「對於蔡主席深耕不動產市場、進而放眼國際的前瞻性相當佩服，這次會面可謂獲益良多！」

在聯聚的安排下，和美置地一行人參觀了「聯聚保和大廈」及去年第四季落成的「聯聚中雍大廈」，對於建築規劃與營建細節都仔細觀察、一一詢問。同行大老們一致認為，好建築講求的是細節，好的建築不僅可以帶領新生活型態、進而改變城市的風貌。

江韋侖強調，聯聚的每一棟建築，從土地、環境、設計、營建等都因地制宜，力求兼顧安全、實用和美感。蔡天寶一行人對於「聯聚中雍大廈」所承載的傳承之情，以及象徵台商精神的「行」雕塑，都很受感動，也讚許聯聚將文化意涵融入建築的理念。

事實上，聯聚的建築作品引起企業、同業的矚目並非第一次。其他亞洲國家的首富及知名銀行家都曾指名參訪聯聚，對於聯聚建築的文化意涵讚不絕口，甚至邀約聯聚到海外合作開發。不過，江韋侖自許一輩子就做三件事「蓋房子、做盒子、過日子」，難有餘力。

當代最著名的建築學府英國AA建築學院，近年來培育出庫哈斯、札哈哈蒂、伊東豐雄等普立茲獎得主，曾選擇以台中做為學術研究，也特地安排參觀聯聚並進行座談，交換對城市建築美學的看法；更不乏國內知名建商特地前來取經，甚至斥資購入聯聚作品來作為學習標竿。

聯聚建設一直以自己的步調推案，平均1.5年至2年推出一案，創業25年來深耕台中七期，至今完工交屋共13棟。堅持好還要更好的理念，位於秋紅谷廣場正對面的百億豪宅新案「聯聚瑞和大廈」，預計2021年完工，屆時勢必再創經典，引領新的一波風潮。

(工商 )