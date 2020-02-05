大陸工業用縫紉機零組件大廠強信-KY位於大陸山東萊州及青島兩地工廠，開工日期因新型冠狀病毒疫情延燒，延後至下周一（10日）。強信表示，2020年目標及展望不變，工業縫紉機刀類產品持續穩健成長，積極拓展自動化裝置及自動化設備市場，維持一定獲利率且成長。

強信表示，強信孫公司強信機械科技（萊州）及浩強精密機械（青島）兩公司位於大陸山東省。大陸新型冠狀病毒肺炎疫情於春節期間持續影響，中國政府已公布延長春節假期，強信配合山東當地政府規定，開工日期亦由原訂2月3 日延後至10日。 強信指出，強信因應武漢肺炎防疫工作，二家孫公司已實施應變措施，包括第一時間通知客戶及供應商調整出貨時間，另二家孫公司皆備有安全庫存，生產亦可機動調配，確保生產及客戶交期有序運作。

強信強調，強信成立「疫情工作小組」隨時關注最新疫情發展情況，並做好員工休假期間身體情況瞭解工作，進行部署防疫物資、衛生健康知識。在工作場所內，隨時加強環境及人員消毒，以確保公司生產營運能持續順利進行，並持續關注疫情發展，全力配合當地政府各項防疫措施，務必將影響降至最低。員工不在現場，大量時間，公司會利用遠端方式進行工作掌控及工作知識的吸收，為復工後的衝刺作準備。

強信表示，2020年度目標及展望不變，持續工業縫紉機刀類產品穩健成長，並積極拓展自動化裝置及自動化設備市場，維持一定的獲利率並且成長，提供客戶製造的最佳解決方案，成為縫製設備零部件世界級供應商及縫製設備集成解決方案的世界級供應商。

(工商 )