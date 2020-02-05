台南九份子重劃區是南台灣建商近2年積極搶進的生活圈，總部在高雄的泰嘉開發，先後買了8塊土地共1萬多坪，連續推出3期建案，總共600多戶，成為九份子推案最多建商，最近再推第4個建案「水律川」，每坪17到22萬元，搶攻首購和換屋族，今年農曆大年初二開始潛銷，卻碰到武漢肺炎爆發，泰嘉決定送早鳥客戶GOGORO電動機車，爭取買家。

泰嘉開發董事長呂金發5日表示，由於「水律川」今年農曆大年初二開始潛銷，剛好碰到武漢疫情影響，來人與前3期預推時，減少約4成左右，雖然與原本預期至少可賣出百戶的結果，有明顯落差，不過，也成交80戶，算是年後南部市場反應最熱的個案之一。

呂金發指出，「水律川」大樓住宅建案，緊臨生態河景第一排，基地面積約1,775坪，是泰嘉開發在九份子，近2年來，推出的第4個建案，全總共有373戶，每坪售價17到22萬元。

他說，由於此案為九份子重劃區最精華的土地之一，加上地下4樓、地上27層，工程期長達約3年半付款輕鬆，大部份棟別、以及樓層價格也只要1字頭，此時只是短暫受到武漢疫情影響，因此，為了讓早鳥客戶享有優惠，前100名簽約完成購屋手續，再加送市價8萬的GOGORO，搶進九份子水岸地標住家一席之地。

呂金發指出，4年多前他看中九份子的發展潛力，把推案重心放在九份子，先後買了8塊土地，總共1萬多坪，是這個區域擁有第一線有景有綠意土地最多的建築開發商，從2018年4月到迄今，已推出第1期「水舞川」268戶、第2期「水雲川」239戶、以及第3期「水岸青」156戶，總共660餘戶 ，在短短不到2年，已熱銷超過600戶，如果再加上第4期「水律川」的推出，合計總戶數規模已超過1000戶。

他說，2年前開始推案時，大樓每坪平均售價約16.5萬元，逐步調高到17.5萬元，但，地價上漲速度更快，「住八」土地每坪從3年前的29萬元，飆漲到50萬元，「住六」從19萬元漲到40萬元，「住四」也從每坪17萬元上漲到25萬元，因此，「未來的房價，絕對站上2字頭」。

呂金發表示，「水律川」是九份子基地條件最好的建案，但，泰嘉開發的開發步驟，不會把精華地留在壓箱寶，等到整個區域都開發完成後，再來賣到更好的價格，「因為我想讓泰嘉品牌，更快讓大台南地區的消費者看見，也可加速開發九份子」。

(工商 )