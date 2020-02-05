台灣本土第一OTT正版影視平台「LiTV立視線上影視」在春節期間推出新春優惠，同時受到武漢肺炎襲台影響，民眾在家時間拉長，連帶讓開機率大增，兩者帶動LiTV整體收視熱潮與買氣，不論是付費影片觀看人數，還是註冊會員數都較年假前有顯著成長，像是流量就較年假前成長超過50%，此外LiTV也觀察到春節觀影時間的高峰，出現在大年初四，比起年假第一天（小年夜）增加超過20%！顯見在家追劇是不少人的「收心操」！

根據 LiTV 資料顯示，春節期間同步戲劇受到廣大粉絲的親睞，像是曾締造高話題的韓劇《浪漫醫生金師傅》，第2季上架後讓不少死忠粉絲繼續追劇；另一部以韓國職棒為故事背景的韓劇《金牌救援》，同樣是春節期間的熱門戲劇；至於最夯台劇《女力報到-小資女上班記》也開出紅盤。在電影的部分，則是由動作冒險片大放異彩，2019年被評為必看的強檔港片《掃毒2 天地對決》電影中的飛車追逐、火拼槍戰等場面動作，加上劉德華與古天樂個人魅力，都讓觀眾看得高潮不斷，一舉衝上電影榜觀看次數冠軍。全球票房狂賣1.7億美金的電影《捍衛任務2：殺神回歸》則名列第二，由基努李維化身最強「殺神」約翰維克，流暢的武打動作及華麗的槍擊動作，開創動作片的新局，娛樂性質極高。

雖春節長假已結束，但台灣連續低溫濕冷，加上武漢疫情促「宅經濟」持續發燒，預估會再帶動一波流量成長， LiTV 也將於2月陸續上架眾多強片且類型多元，包括影帝梁家輝、古天樂最新港片《追龍II：賊王》、由《寄生上流》中的影帝宋康昊主演，化身一代明君「世宗大王」的強檔韓片《王的文字》。另外，搭配即將在台灣時間2月10日登場的奧斯卡頒獎典禮，LiTV也規劃奧斯卡得獎專區，像是入圍2020年奧斯卡金像獎最佳動畫長片《大冒險家》、由奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼，首度挑戰恐怖驚悚「慄」作《鬼船瑪麗號》等，以及歷屆得獎佳作，精采好片將不間斷，期望流量再攀高峰。

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