NBA公布芝加哥全明星賽技術挑戰賽參賽名單，當中最受注目的就是在芝加哥公牛展開NBA生涯的「飆風玫瑰」羅斯將第四度參賽，曾在2015年奪冠的快艇貝弗利以及塞爾提克塔圖也在參賽名單中。

這次參加技術挑戰賽的球員有熱火阿迪巴約、貝弗利、籃網丁維迪、公鹿米德頓、活塞羅斯、溜馬沙波尼斯、暴龍席亞卡、塔圖。

芝加哥可說是羅斯第二個家鄉，他在2008年以選秀狀元身分加盟公牛，曾有過輝煌的戰績，菜鳥球季就報名參賽技術挑戰賽，最終以35.3秒成績擊敗了哈里斯與法國小跑車帕克而奪冠，成為第一位贏得技術挑戰賽冠軍的新人球員。

羅斯隨後又參加了2010、2011年技術挑戰賽，可惜在眾多強者的圍剿下而敗下陣來。如今明星賽回到芝加哥，羅斯期盼能在家鄉父老面前重振雄風。

此外，最佳第六人貝弗利在2015年紐約全明星賽摘下技術挑戰賽冠軍，2016年原本想要尋求衛冕，可惜腳踝扭傷而無法參賽。

(中時 )