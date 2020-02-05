華特迪士尼公司上季營收獲利表現優於市場預期，並宣布去年11月新推出的影片串流平台Disney+訂閱會員數增至2650萬，惟周二盤後股價表現仍乏善可陳，漲跌幅多在1%以內。

迪士尼公布第一財季營收年增36%，為208.6億美元，優於市場預期的207.6億美元。淨利為21.3億美元，經調整後每股盈餘為1.53美元，優於市場預期的1.44美元。

執行長艾格（Bob Iger）表示：「Disney+甚至超越了我們最好的預期」。截至上季Disney+付費會員達到2650萬，較去年11月推出後不久公布的1000萬會員數大幅成長。艾格並表示，截至本周一，Disney+會員數已達到2860萬。迪士尼表示，每付費用戶平均每月營收為5.56美元。

儘管如此，迪士尼並未更新對Disney+的營運預測，該公司先前預測在2024財年結束前，Disney+會員數將介於6000萬～9000萬。艾格表示，現在提出新預測仍為時過早，尤其是這項服務尚未在某些國際市場推出。

迪士尼的國際樂園和度假村事業，因香港反送中示威活動和中國爆發武漢肺炎疫情受到打擊。迪士尼表示，最近關閉上海和香港迪士尼樂園將對第二財季和全年業績造成衝擊，而影響程度取決於這兩座樂園關閉的時間。該公司預估上海和香港迪士尼本季營業利益將分別減少1.35億美元和約4000萬美元。

(時報資訊)